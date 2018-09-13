قال علماء إنهم اكتشفوا أقدم رسم في العالم على صخرة صغيرة في جنوب أفريقيا.
اكتشاف أقدم رسم معروف في العالم على لوح صخري في جنوب أفريقيا
اكتشاف أقدم رسم معروف في العالم على لوح صخري في جنوب أفريقيا
وقد تم العثور على الرسم في كهف "بلومبوس"، على بعد حوالي 300 كلم شرق كيب تاون في جنوب إفريقيا، يقرب عمره من 73 ألف عام، ويشبه على نحو غامض علامة علامة وسم (هاشتاغ) مع العديد من الخطوط المتقاطعة.
وهو يسبق أقدم الرسومات المعروفة على الأقل بـ 30 ألف سنة والذي كان مصنوعاً من صبغة أكسيد الحديد الحمراء، والتي تم استخدامها من قبل الأنواع البشرية لما لا يقل عن 285 ألف سنة..
وقال عالم الآثار كريستوفر هينشيلوود لرويترز إنه "متردد بأن يصنفها فناً.".
وأضاف "إنه بالتأكيد تصميم تجريدي وغالباً كان يحمل معنى ما لصانعه وربما شكل جزءاً من النظام الرمزي الشائع الذي يفهمه أشخاص آخرون ينتمون للمجموعة نفسها".
يبلغ طول الصخرة مع الرسم حوالي 38.6 ملم وعرض 12.8 ملم.
"ويشير القطع المفاجئ لجميع الخطوط على حواف الأجزاء إلى أن الرمز يمتد في الأصل على سطح كبير. ربما كان الرسم أكثر تعقيدًا وتنظيماً في مجمله من هذا الشكل المقتطع" ، أوضح هنشيلوود.
وتم العثور على العديد من القطع الأثرية الأخرى في كهف بلومبوس ، بما في ذلك حبات خرز خرزات مغطاة بصبغة أكيد الحديد الحمرء، وهي نوع من مواد الطلاء التي يعود تاريخها إلى حوالي 100،000 سنة.
بالنسبة للعلماء ، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة نيتشر ، فإن هذه القطع الأثرية "هي مؤشر رئيسي على الإدراك والسلوك الحديث" من قبل الإنسان الإفريقي الأول..
وتعتبر أفريقيا مسقط رأس الإنسان الحديث الذي وجد هناك قبل أكثر من 315 ألف عام.