أكبر مناورات عسكرية روسية منذ قرابة أربعة عقود وبحضور بوتين.
بوتين خلال حضوره مناورات فوستوك: روسيا دولة سلام ولا خطط عدوانية لدينا
بوتين خلال حضوره مناورات فوستوك: روسيا دولة سلام ولا خطط عدوانية لدينا
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المناورات الروسية العسكرية فوستوك 2018 في مرحلتها الأساسية في ميدان تسوغول في إقليم زابايكالسكي الروسي.
وأكد بويتن خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن هدف هذه المناورات دفاعي ولا يمكن أن يكون لدى روسيا نوايا عدوانية، وأن هذه التدريبات تظهر قدرة الجيش الروسي على التصدي للتهديدات العسكرية الخطيرة، كما أكد أن بلاده ستواصل تعزيز قواتها المسلحة عبر أسلحة الجيل الجديد والتعاون العسكري.
وقال بوتين: "إن روسيا دولة محبة للسلام، وليس ولا يمكن أن يكون لدينا خطط عدوانية"، وأضاف: "سياستنا الخارجية موجهة نحو إقامة تعاون بناء مع جميع الدول المهتمة بذلك، ولذلك يشارك في هذه المناورات 87 من المراقبين من 59 دولة".
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يذكر أن هذه المناورات هي الأضخم في تاريخ روسيا منذ عام 1981، يشارك فيها أكثر من 300 ألف عسكري وآلاف المدرعات والطائرات، وتشهد مشاركة صينية ومنغولية، وتجري بين 11 و17 أيلول/ سبتمبر.