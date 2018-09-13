من بينها أربع جوائز "غولدن غلوب".. مزاد خاص بمقتنيات الممثل الراحل روبن وليامز

تُعرض أربع جوائز "غولدن غلوب" فاز بها الممثل الراحل، روبن وليامز، في مزاد الشهر المقبل، مع مجموعة خاصة بالممثل الشهير، تضم أشياء استخدمها في أفلامه وساعات وألعابا وأعمالا فنية.

وسيشمل المزاد الذي تنظمه دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، خنجرا استخدمه الممثل الكوميدي في فيلمه (هوك)، الذي عرض عام 1991، وقميصا يضيء بواسطة بطارية، ارتداه خلال عرض على وقع أغنية "لوموا كندا" (بلايم كندا)، في حفل جوائز الأوسكار لعام 2000.

وقالت نينا ديل ريو، نائبة رئيس دار سوذبيز لتلفزيون رويترز، في عرض عام للمجموعة قبل المزاد: "إننا متحمسون جدا للساعة التي وضعها روبن وليامز في معصمه في فيلم ’مجتمع الشعراء الأموات’ (ديد بويتس سوسايتي)".