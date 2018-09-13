من بينها أربع جوائز "غولدن غلوب".. مزاد خاص بمقتنيات الممثل الراحل روبن وليامز

تُعرض أربع جوائز "غولدن غلوب" فاز بها الممثل الراحل، روبن وليامز، في مزاد الشهر المقبل، مع مجموعة خاصة بالممثل الشهير، تضم أشياء استخدمها في أفلامه وساعات وألعابا وأعمالا فنية.
وسيشمل المزاد الذي تنظمه دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، خنجرا استخدمه الممثل الكوميدي في فيلمه (هوك)، الذي عرض عام 1991، وقميصا يضيء بواسطة بطارية، ارتداه خلال عرض على وقع أغنية "لوموا كندا" (بلايم كندا)، في حفل جوائز الأوسكار لعام 2000.
وقالت نينا ديل ريو، نائبة رئيس دار سوذبيز لتلفزيون رويترز، في عرض عام للمجموعة قبل المزاد: "إننا متحمسون جدا للساعة التي وضعها روبن وليامز في معصمه في فيلم ’مجتمع الشعراء الأموات’ (ديد بويتس سوسايتي)".
والساعة من نوع هاميلتون ومطلية بالذهب ومحفور على ظهرها اسم الممثل واسم الفيلم بعد انتهاء التصوير في 1988. ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى ألفي دولار.
وجمع وليامز وزوجته الثانية مارشا جارسيس وليامز هذه الأشياء، التي تضم أعمالا للفنانين المعاصرين بانكسي وشيبارد فيري، على مدار 20 عاما، وانتحر وليامز في عام 2014 وكان عمره 63 عاما.
وسيشمل المزاد جائزة "غولدن غلوب" التي حصل عليها الممثل عن فيلم "صباح الخير فيتنام" (جود مورننج فيتنام)، التي يتوقع أن تحقق ما بين 15 و20 ألف دولار، وأيضا جوائز جولدن جلوب عن فيلم "السيدة داوتفاير" (مسز داوتفاير)، ومسلسل (مورك وميندي)، وفيلم "الملك الصياد" (ذا فيشر كينج).
وتتوقع دار سوذبيز أن يحقق المزاد الذي يضم 300 قطعة نحو ثلاثة ملايين دولار، يخصص جزء منها لمنظمات كان الزوجان يدعمانها مثل هيومن رايتس ووتش ومؤسسة مشروع المحاربين المصابين.
وقالت ديل ريو: "نتوقع ونأمل أن يشارك كثيرون من محبي روبن وليامز في هذا المزاد".