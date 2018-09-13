قال الروسيان المتهمان بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية إنهما كانا في زيارة للمدينة من أجل السياحة.
المتهمان بتسميم الجاسوي سكريبال: كنا في سالزبري لزيارة الكاتدرائية
المتهمان بتسميم الجاسوي سكريبال: كنا في سالزبري لزيارة الكاتدرائية
واتهمت النيابة البريطانية روسيان، قالت إنهما يعملان تحت أسماء مستعارة هي أليكساندر بيتروف ورسلان بوشيروف، بمحاولة تسميم سكريبال وابنته يوليا باستخدام غاز نوفيتشوك للأعصاب في شهر مارس-آذار الماضي.
وقال أحد المتهمين الاثنين في حوار مع قناة روسيا اليوم الحكومية الروسية إنهما كانا في زيارة لسالزبري لرؤية معالمها السياحية ككاتدرائية المدينة.
وأضاف: "لطالما اقترح علينا أصدقائنا زيارة تلك المدينة الرائعة".
وقال إنهما لربما يكونا قد مرا بالقرب من منزل سكريبال بالمدينة على سبيل الصدفة لأنهما لا يعرفان أين يسكن على حد قوله، كما أنهما غادرا المدينة في غضون ساعة من وصولهما نظراً لسوء الطقس.
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وعثر على سكريبال، الكولونيل السابق بالمخابرات العسكرية الروسية الذي وشى بعشرات الجواسيس الروس لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6)، وابنته يوليا مغماً عليهما على مقعد في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا في الرابع من مارس آذار.
وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في تسميمهما بغاز نوفيتشوك وهو غاز أعصاب قاتل كان يصنعه الجيش السوفيتي خلال السبعينات والثمانينات. ونفت روسيا مرارا ضلوعها في الهجوم.
وقال المدعون البريطانيون إن المتهمين الاثنين وصلا إلى مطار جاتويك بلندن قادمين من موسكو في الثاني من مارس آذار على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) وغادرا البلاد في الرابع من مارس. ونشرت الشرطة صورا للرجلين.