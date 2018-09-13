صكوك إسلامية سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار

بدأت السعودية بتسويق صكوك جديدة، أو سندات إسلامية، لاستكمال متطلبات التمويل الخارجي لعام 2018 في صفقة هي الثانية لعملية بيع صكوك دولية للمملكة بعد أن باعت ما قيمته 9 مليارات دولار العام الماضي.

وأوضح مكتب إدارة الديون في السعودية في بيان صدر اليوم الخميس أن بيع السندات هو جزء من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الديون المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتُسوَّق السندات الإسلامية، التي تتخذ هيكل المضاربة والمرابحة وأجلها 11 عاماً، بسعر مبدئي يبلغ نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط السعر.