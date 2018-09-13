محاكمة طبيب إسباني في السويد بتهمة الاستغلال الجنسي لـ52 طفلاً من مرضاه

يواجه طبيب إسباني محاكمة في السويد بتهمة الاستغلال الجنسي والاغتصاب بحق 52 طفلاً خلال الفترة ما بين 2015 و2017.
وقال الادعاء السويدي إن الطبيب البالغ من العمر 29 عاماً، اعتدى على 70 مريضاً من بينهم 18 بالغاً خلال عمله بعدة مستشفيات ومرافق صحية في السويد.
وأضاف الادعاء أن أغلب ضحايا الطبيب تراوحت أعمارهم بين سنتين و12 سنة، ويقبع الطبيب قيد الاحتجاز منذ شهر ديسمبر-كانون الأول الماضي.
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ويُتهم الطبيب أيضاً بتصوير وتسجيل مقاطع فيديو لبعض مرضاه، كما قال الادعاء إن المتهم طلب من بعض مرضاه الكشف عن أعضائهم التناسلية دون الحاجة الطبية لذلك.
وقال فريدريك فيكمان، وهو محامي ممثل عن بعض الضحايا، إن خطورة جرائم الطبيب الإسباني تكمن في انتهاكه للثقة التي يتمتع بها الأطباء من قبل مرضاهم.
ويواجه المدعى عليه عقوبة قد تصل إلى 14 سنة بالسجن حال تم إدانته.