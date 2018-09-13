يوارى اليوم الثرى جثمان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في مسقط رأسه في غانا.
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شاهد: نقل حي لمراسم جنازة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة
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شاهد: نقل حي لمراسم جنازة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة
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وتوفي عنان في مستشفى سويسري الشهر الماضي عن عمر ناهز 80 عاما.
وكثيرا ما عبر عنان عن أسفه لندرة الزعماء الأقوياء الذين يساعدون في التعامل مع الأزمات.
وسيُذكر الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة باعتباره من مناصري حقوق الإنسان وبأنه بذل جهدا جبارا لإنهاء صراعات طويلة الأمد في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. ومع ذلك يقول بعض الغانيين إنه فعل للعالم أكثر بكثير مما فعله لبلده غانا.