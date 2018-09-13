أعرب أغلب الجزائريون عن حرنهم الكبير لفقدان الفنان رشيد طه الذي أعاد إحياء التراث الجزائري في فرنسا من خلال إعادته غناء بعض أغانى كبار مشايخ الأغنية الجزائرية أمثال دحمان الحراشي.
شاهد ما قاله الجزائريون عن وفاة الفنان رشيد طه بباريس
شاهد ما قاله الجزائريون عن وفاة الفنان رشيد طه بباريس
واشتقبل الشارع الجزائري خبر وفاة صاحب رائعة "عبد القادر يا بوعلام" و"يالرايح" و"البابور" بحزن كبير. وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أطلق مترددو المنصات هاشتاغ #رشيد_طه بالعربية و #Rachid_Taha وحظي بمشاركة من معظم دول العالم.
الفنان الجزائري رشيد طه توفي مساء الثلاثاء، في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 59 عاما إثر سكتة قلبية وسيوارى الثرى بداية من الخميس حيث أقيمت جنازة في باريس قبل ان يتم نقل جثمانه إلى الجزائر.
ولد رشيد طه في الـ 18 سبتمبر/ أيلول 1958، بالقرب من مدينة وهران قبل أن ينتقل إلى منطقة ألزاس في فرنسا وهو في سن العائرة ومن بعدها إلى ليون.
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