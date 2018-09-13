دعا رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، الأربعاء، إلى تأميم الأراضي في بلاده، معتبرا أن "الفقر المدقع" الذي يعاني منه المواطنون السود يعود إلى "سحب الأراضي منهم".
زوما يدعو إلى "تأميم" الأراضي والمصارف والمناجم في جنوب إفريقيا
زوما يدعو إلى "تأميم" الأراضي والمصارف والمناجم في جنوب إفريقيا
وقال زوما، خلال مؤتمر في جامعة "والتر سيسولو" في مدينة كيب الشرقية، "يجب أن نؤمم الأراضي، يجب علينا تأميم البنوك، يجب علينا تأميم المناجم. يجب علينا تأميم الصناعة المحتكرة".
وأضاف زوما أنه غير نادم على قرار إتاحة التعليم العالي بشكل مجاني في البلاد، وأوضح بالقول : "بعد عقود من الآن عندما ينظر الناس إلى الوراء سيقولون، إنه كان واحدا من أفضل القرارات في ذلك الوقت، لأنه سيضمن أن تصل جنوب إفريقيا إلى مصاف الدول الكبرى".
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احتجاج رسمي على تغريدات ترامب حول مصادرة الأراضي وقتل المزارعين في جنوب أفريقيا
تصريح زوما حول تأميم الأراضي يأتي بعد أيام من نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" قال فيها إنه سيطلب من وزير خارجيته دراسة ما يجري من "استيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".
وأججت تصريحات ترامب الجدل المحتدم أصلا بشأن الأراضي في دولة جنوب أفريقيا التي ما تزال تعاني من انقسام عرقي بعد نحو ربع قرن من إنهاء سياسة الفصل العنصري فيها إثر وصول الزعيم الراحل نلسون مانديلا إلى سدة الرئاسة.
وأعربت وزارة خارجية جنوب أفريقيا عن خيبة الأمل لأن الولايات المتحدة لم تسلك الطرق الدبلوماسية للتحقق من مسألة "مصادرة الأراضي"، وقالت إنها تعمل من خلال البرلمان لإيجاد حلّ لقضية الأراضي وإن تغريدة ترامب "لا تؤدي إلا إلى زيادة الاستقطاب".