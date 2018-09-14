تقرير: استثمار الشيخ منصور بن زايد في مانشستر سيتي فاق 1.3 مليار جنيه استرليني

كشفت تقارير مانشستر سيتي أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من العائلة الحاكمة في أبو ظبي قد استثمر بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني في النادي منذ العام 2008.
ويضاف إلى هذا المبلغ 150 مليون جنيه إسترليني كان قد دفعه الشيخ للمالك في ذلك الوقت ثاكسين شيناواترا لشراء النادي، وبالتالي يتجاوز إجمالي ما أنفقه منصور 1.45 مليار جنيه إسترليني.
وتمكن النادي الإنكليزي خلال السنة الماضية من تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه إسترليني وتحقيق أرباح تجاوزت 10 مليون جنيه إسترليني. واستثمر منصور مع ذلك 58 مليون جنيه إسترليني لشراء أسهم جديدة.
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وبحسب التقرير السنوي للنادي : " فإن نادي مانشتر سيتي يعتمد على داعمه الأساسي، مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية". وفي إشارة إلى دعم منصور ذكر أن استثمار الأخير بلغ " أكثر من 1.3 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات العشر الماضية".
ويعتبر مالك نادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش، الوحيد الذي يقترب إنفاقه من إنفاق منصور، حيث استثمر بقيمة 1.17 مليار جنيه استرليني منذ العام 2003 وفقاً لتقرير النادي للعام 2017.