آب/أغسطس هذا العام الأكثر حراً منذ أربعة عقود

في شهرآب/أغسطس لهذا العام 2018، الغطاء الثلجي كان أقل من المعدل في كلا القطبين. كما عمَّ الجفاف شمال أوروبا، واستراليا وجنوب افريقيا. إنه أكثر الشهور حرارة منذ أربعة عقود تقريباً.
في شرق آسيا
غمرت الامطار الغزيرة معظم المناطق الصينية والهندية. وضرب إعصار قوي اليابان وكوريا. وتعرضت هواي لعاصفة مدارية
جنوب أوروبا
وشهدت دول جنوب أوروبا رطوبة قوية فاقت المعدل. احد عشر متنزهاً وجوالاً لاقوا حتفهم بفيضانات الأنهر.
شمال أوروبا
الحرارة المرتفعة والجفاف القوي في شمال أوروبا تسببا في تضاؤل نسبئ المحاصيل الزراعية وافتقار الماشية للعلف.
ففي أوروبا بشكل عام، سجل زئبق ميزان الحرارة في الفترة الواقعة بين الشهر الرابع والثامن رقماً قياسياً لم تسجله أوروبا على الإطلاق. وتحديداً في شهر آب/اغسطس، فقد شكل الشهر الثالث لهذا العام الذي يسجل حراً شديداً جداً.