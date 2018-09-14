تقرير: ترامب "يغري" الفلسطينيين بخمسة مليارات دولار مقابل العودة إلى المفاوضات

كشف تقرير لصحيفة الأعمال الإسرائيلية "غلوبس"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت على الفلسطينيين مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار إذا عادوا إلى التفاوض مع إسرائيل.

وأفاد التقرير أن هذا العرض كان بمثابة محاولة من قبل صهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص جاسون غرينبلات من أجل عادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

إذ يحمل كل من كوشنر وغرينبلات على عاتقهما مسؤولية التوصل إلى خطة سلام في الشرق الأوسط من شأنها أن تجد حلا للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.