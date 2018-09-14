أعلن عملاق مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه سيقوم بتوسيع برنامج التدقيق في صحة المعلومات المتداولة على موقعه ليشمل الصور ومقاطع الفيديو وذلك في إطار سياسة مكافحة الأخبار المزورة والمعلومات الخاطئة المتداولة على شبكته.
فيسبوك يفرض ضوابط جديدة لمكافحة الصور والفيديوهات المضللة
فيسبوك يفرض ضوابط جديدة لمكافحة الصور والفيديوهات المضللة
قرار فيسبوك يأتي بعد الكشف عن تورط جماعات خبيثة في سياسية الولايات المتحدة الداخلية وأماكن أخرى قصد التأثير فيها من خلال نشر صور وأشرطة فيديو تحمل دعاية لمعلومات خاطئة.
الشركة بدأت عملية اختبار هذا البرنامج والتحقق من الصور منذ الربيع الماضي في إطار تعامل مع وكالة الأنباء الفرنسية التي تقوم بإرسال الصور ومقاطع الفيديو المشتبه في صحتها إلى المحققيين الـ 27 لمعالجتها. كما يمكن لمدقّقي الحقائق أيضًا العثور على الصور والفيديوهات بمفردهم.
وسيعمل فيسبوك على تصنيف الصور وأشرطة الفيديو غير الصحيحة أو المضللة بناءً على توصيلت المحققين. وبحسب الشبكة، فإن المدققين يستخدمون تقنيات التحقق المرئي مثل البحث عن الصور العكسية وتحليل البيانات الوصفية لها.
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