نُصبت الخميس وسط مدينة كيمنتس، شرق ألمانيا، عشرة تماثيل برونزية لذئاب تؤدي تحية هتلر، في تحرك يهدف إلى التنديد بـ "زيادة الكراهية" في تلك المنطقة شرق البلاد.
تماثيل على شكل ذئب تؤدي "تحية هتلر" في مدينة كيمنتس الألمانية
تماثيل على شكل ذئب تؤدي "تحية هتلر" في مدينة كيمنتس الألمانية
التماثيل العشرة التي صممها الفنان الألماني، راينر أوبولكا، وضعت أمام تمثال كارس ماركس وسط المدنية، وتم إبقاؤها نحو تسع ساعات.
وقال منسقو العمل على صفحتهم في فيسبوك إنهم يريدون "الاحتجاج على تزايد الكراهية والعنف". وأنهم استلهموا فكرة هذا التركيب الفني من التسمية التي يستخدمها النازيون واليمينيون المتشددون بوصف أنفسهم بـ "الذئاب".
وتأتي هذه المبادرة بعد التظاهرات التي نظمها اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس في الأسابيع الأخيرة، على إثر وفاة رجل ألماني يعتقد أنه قُتل على يد مهاجرين اثنين، أحدهما سوري وآخر عراقي.
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وحكم الخميس على رجل يبلغ من العمر 33، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، ودفع غرامة قدرها 2000 يورو بسبب تأدية تحية هتلر خلال تلك المظاهرات المناهضة للمهاجرين.
وأضاف منظمون تحرك الذئاب البرونزية على صفحتهم في فيسبوك: "إن ما يجرى في كيمنتس هو أحد أعراض تطور الخوف والمرارة في كل مكان على كوكبنا"، معتبرين أن "العنف والتطرف والتعصب لا يساعدان على إيجاد أية حلول".
وقد سبق أن عرض علم الذئاب في مدن ألمانية أخرى، مثل برلين ودرسدن.
وتقع مدينة كيمنتس فيما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية الشيوعية وحيث تقع معاقل جماعات ضغط مناهضة للهجرة بينها حركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيغيدا) وحزب البديل من أجل ألمانيا.