ملايين المتطوعين من 150 بلدا في "يوم التنظيف العالمي".. بينها دولة عربية واحدة فقط

آلاف التجمعات البشرية حول العالم أعلنت استعدادها لكي تتحد في وجه الإدارة السيئة لمشاكل النفايات، وأنها ستشكل "موجة خضراء" تمتد ما بين نيوزيلندا وهاواي.

في بيان عبر موقعهم الرسمي، يعرّف المنظمون هذه الحملة اليوم بأنها "نشاط مدني يقوده أشخاص ذوو إرادة بالاعتماد على التكنولوجيا (...) حيث يستخدمونها لرسم خرائط المواقع وتقدير التكاليف وأنواع النفايات التي تحتاج إلى إزالة".

ويضيف البيان: "إن الهدف من يوم التنظيف العالمي لا يقتصر فقط على معالجة النفايات، بل على نشر الوعي، محليا وعالميا، حول مدى خطورة الوضع، وأن أهم ما في الأمر هو دعم إنشاء جيل من قادة المجتمع، ليكونوا مستعدين للعمل معا لإيجاد حلول طويلة الأمد".

كما يشير البيان إلى تنظيف الشواطئ والمناطق العامة ليس بالأمر الجديد، لكن هدف حملتهم هو "التخلص من النفايات إلى الأبد".

تغريدة لحملة اليوم العالمي للتنظيف تتضمن فيديو تعريفي

ما هي البلدان النشطة وغير النشطة في الحملة؟

تقسّم خريطة تفاعلية على الموقع الرسمي للحملة الدول إلى ثلاثة أقسام: دول نشطة في الحملة، ودول تُعِدّ فرقا للمشاركة، وأخرى بحاجة إلى فرق:

خريطة توضح الدول النشطة في الحملة وتلك التي تُعد فرقا وأخرى تفتقر لوجود فرق Lert's Do It World / World Clean Up

من بين الدول النشطة في الحملة، عالميا، هناك الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا، ومن أفريقيا، هناك تنزانيا ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا، ومن آسيا، إيران إندونيسيا وماليزيا واليابان ونيبال، أما عربيا، فالدولة العربية الوحيدة المشاركة هي تونس.

ومن بين الدول التي تُعد فرقا، هناك تركيا والمملكة المتحدة وأستراليا والصين ومدغشقر وناميبيا، وعربيا، فلسطين وسوريا واليمن ومصر والجزائر والعراق ودولة الإمارات.

بالمقابل، من بين الدول التي تفتقر إلى وجود فرق للمشاركة، هناك كوريا الشمالية وأوزبكستان وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وهندوراس، أما عربيا، فهناك ليبيا والسعودية والأردن وسلطنة عمان.

حقائق وأرقام

كما تورد الحملة عدة حقائق ومعلومات وإحصائيات، تتعلق بمدى حجم النفايات وأماكن توزعها، كما تبين حجم الخطر الذي يتهدد كوكب الأرض وسكانه بسببها، منها:

تغريدة حول حجم النفايات حول العالم