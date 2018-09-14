طردت السلطات الهولندية عميلين روسيين من أراضيها بعد الاشتباه في محاولتهما التجسس على مختبر تحاليل سويسري يتخذ من هولندا مقرا له، في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما أوردت صحيفة "تاغس أنزيغر" السويسرية الجمعة نقلا عن مصادر لم تسمها.
تقرير: روسيان حاولا التجسس على مختبر سويسري مختص بدراسة الأسلحة الكيماوية
تقرير: روسيان حاولا التجسس على مختبر سويسري مختص بدراسة الأسلحة الكيماوية
وأفادت الصحيفة أن وكالة المخابرات السويسرية (NDB) أكدت تلك المعلومات. لكن الأخيرة لم تردّ فورا على بريد إلكتروني لوكالة رويتر للتعليق على الموضوع.
من جانبها أفاد المصدر أن السلطات السويسرية والهولندية والبريطانية نسقت جهودها لإحباط العملية التي كانت تحاك ضد مختبر سبيز (Spiez) الموجود بالقرب من مدينة برن حيث يعمل خبراء مختصون في مجال الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.
وسبق أن عمل مختبر "سبيز" على تحليل غاز سام يشتبه أنه استخدم في سوريا، وعلى عينات من غاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي قالت بريطانيا إن روسيا استخدمته في آذار/ مارس الماضي في محاولة لاغتيال الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري الإنكليزية.
وأوضحت الصحيفة أن المشتبه بهما اللذين تم طردهما من هولندا ليسا نفس الرجلين الذين اتهمتهما بريطانيا الأسبوع الماضي بمحاولة قتل سكريبال.
للمزيد: