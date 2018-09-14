أعلنت السلطات اليونانية الخميس عن إصابة ما لا يقل عن 7 سائحين إثر سقوط صخري فوق شاطئ نافاجيو بجزيرة زاكينثوس في البحر الأيوني.
فيديو: إصابة 7 سائحين بعد انهيار صخري فوق شاطئ في اليونان
تقرأ الآن:
فيديو: إصابة 7 سائحين بعد انهيار صخري فوق شاطئ في اليونان
وقال مسؤولو حرس الحدود إن إصابات السائحين ليست خطيرة، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين بالمنطقة. ونشرت السلطات عددا من الطائرات والمراكب الاستطلاعية كإجراء احترازي للتأكد من من عدم بقاء أحد عالق أسفل الصخرة المنهارة.
وقال شهود عيان إن قوة سقوط الصخرة تسببت في حدوث أمواج قلبت عدة سفن بحرية صغيرة رأساً على عقب.
للمزيد على يورونيوز:
دراسة يونانية: زيت الزيتون خير من الفياغرا
شاهد: حبل مائي معلق بين السماء والأرض في سويسرا وآخر في اليونان
جزر يونانية تدعو أثينا إلى إعادة توطين اللاجئين وتخفيف الاكتظاظ عليها