تحقق السلطات الأمنية في جمهورية التشيك في ملف شخص سلوفاكي معتقل يشتبه في إعداده لهجوم وصف بالإرهابي. وقالت وسائل الإعلام المحلية بأن الأمر يتعلق بالمدعو دومينيك. ك البالغ من العمر 25 عاما، اعتنق الإسلام وأصبح "متشددا" يدعو إلى استهداف جمهورية التشيك بعمليات مسلحة.
براغ تحقق في قضية رجل سلوفاكي كان يخطط لهجمات "إرهابية"
براغ تحقق في قضية رجل سلوفاكي كان يخطط لهجمات "إرهابية"
من جهته قال المدعي العام بالعاصمة براغ مارتن بيلي إن السلطات السلوفاكية حددت المكان الذي يعيش فيه المشتبه به في براغ واعتقلته في ديسمبر/ كانون الأول 2017. وأضاف بيلي في بيان "خلال تفتيش منزل المشتبه به، عثرت الشرطة على مواد كيميائية وأشياء أخرى مهمة في إطار التحقيقات الجنائية".
كما كشف المدعي العام أنه وفي حالة إدانة المدعو دومينيك. ك، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة لإعداده عملا إرهابيا وتعزيز الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة دينس اليومية، فإن السلوفاكي المتهم غيّر إسمه عندما اعتنق الإسلام واختار إسم "عبد الرحمن" وكان يرتدي دائما ملابس عسكرية. وتابعت الصحيفة بقولها إنه كان دائما يستقبل الناس من حوله وهو يقوم بعلامة الشهادة التي تعتبرها الصحيفة "رمز الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية".
وخلال اقتحام شقة المتهم عثرت الشرطة على مواد كيميائية وكتيبات لتصنيع القنابل وتعليمات بشأن كيفية تركيب قنبلة على الجسم أو في سيارة وكذلك مواد الدعاية للتنظيم داعش".
المتهم السلوفاكي، يعد أول متطرف مشتبه به تعتقله الشرطة في جمهورية التشيك وتتهمه بإعداد هجومات مسلحة.
اقرأ أيضا هلى يورونيوز:
فضيحة: مدرسة فرنسية تلوّن وجوه طلابها باللون الأسود لجذب الطلبة الأمريكيين
تقرير: إسرائيل تنفي بيع منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية للسعودية