أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة أكثر من 200 على حدود قطاع غزة.
غرافيك: مقتل ثلاثة في غزة بينهم طفل.. وإرتفاع كبير في خسائر الفلسطينيين البشرية
غرافيك: مقتل ثلاثة في غزة بينهم طفل.. وإرتفاع كبير في خسائر الفلسطينيين البشرية
وأكدت المصادر ان من بين الضحايا طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصره استخدمت القوة اللازمة لمنع اختراق ما يقرب من 12 ألف فلسطيني تجمهروا الجمعة بالقرب من عدة نقاط قبالة السياج الحدودي الذي يفصل القطاع عن الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وبذلك يرتفع عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 177 منذ بدء مظاهرات مسيرات العودة يوم 30 مارس-آذار الماضي.
وتُظهر البيانات ارتفاع حدة العنف الإسرائيلي في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين مما نتج عنه أكبر ارتفاع في عدد القتلى منهم منذ عام 2014.
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ويطالب المتظاهرون الفلسطينيون بالعودة للأراضي التي احتلتها إسرائيل إبان حرب عام 1948، بالإضافة لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جمّة نتيجة استخدام جنودها للعنف في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.
ويأتي سقوط الفلسطينيين الثلاثة في يوم ذكرى مرور 25 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي بقي حبراً على ورق بعد ربع قرن على توقيعه.