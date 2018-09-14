شاهد: تركيا ترسل مزيداً من الدبابات والمدفعية إلى حدود إدلب السورية

قال مسؤول تركي بارز إن بلاده أرسلت تعزيزات عسكرية إلى وحدات أمنية منتشرة حول محافظة إدلب السورية، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش السوري لشن هجوم عسكري لاستعادة السيطرة على إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة السورية المسلحة، ويقطنها نحو 3 ملايين مدني.

كما نشرت وكالة الأنباء دي إتش أيه (DHA) التركية، صورا لرتلين من المركبات العسكرية في محافظتي كلس وهاتاي (الريحانية) التركيتين اللتين تقعان عند الحدود مع محافظة إدلب.