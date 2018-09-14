مقتل طيارين سعوديين إثر تحطم مروحيتهما في اليمن

قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، إن طيارين سعوديين لقيا حتفهما بعدما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر في محافظة المهرة شرق اليمن، الجمعة.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال التحالف إن الطائرة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت نتيجة عطل فني.
وقال البيان الذي أصدره العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (08:20) من يوم الجمعة، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني".
وأضاف: الأمر الذي "تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن".
وتقع محافظة المهرة على الحدود اليمنية مع سلطنة عمان ولم تشهد سوى أعمال قتالية محدودة مقارنة مع بقية أنحاء البلاد. لكن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ينشطون في المنطقة.
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استمرار القتال
ميدانيا، يستمر القتال لليوم الثالث حول الحديدة، غرب اليمن، بين الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة، والتحالف الذي تقوده السعودية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه برنامج الغذاء العالمي، الجمعة، من أن جولة القتال الأخيرة في المدينة الساحلية قد تعرض شحنات تحمل 46 ألف طن من القمح، من المتوقع أن تصل خلال الأيام العشرة المقبلة.
وبدأ الهجوم الأخير في الأسبوع الماضي بعد فشل استئناف محادثات السلام في جنيف. وتركز القتال في المداخل الشرقية والجنوبية للمدينة التي تعتبر شريان الحياة لليمن.