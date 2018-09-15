شاهد: الصين تهدم كنيسة بروتستانتية والقس يتحدى السلطات

أغلقت السلطات الصينية واحدة من كبرى الكنائس البروتستانتية في العاصمة بكين، في خطوة تندرج تحت سياسة الصين الصارمة تجاه المؤسسات الدينية غير المرخصة من قبل الحكومة.

وتعتبر كنيسة "سيون"، التي تأسست عام 2007، واحدة من كبرى المؤسسات الدينية البروتستانتية في الصين إلا أن الحكومة لم تعترف بها بشكل رسمي.

وقام أفراد من الشرطة بإغلاق الكنيسة وهدم أجزاء منها وانتزاع اللوحات عن الحائط، كما قاموا بملاحقة رواد الكنيسة وتحذيرهم من الاقتراب مرة أخرى من المبنى.