إعصار "فلورنس" يجتاح الولايات المتحدة ويقتل خمسة أشخاص

اجتاحت العاصفة المدارية فلورنس البر السبت واقتلعت أشجاراً وأفاضت أنهاراً وأسقطت أمطاراً غزيرة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا حيث تسببت في مقتل خمسة أشخاص.

وتراجعت قوة العاصفة بعد أن كانت إعصاراً عندما بلغت البر، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن تقدمها البطيء في الولايتين قد يؤدي لإغراق أغلب المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا "ربما لن تفلت أي مقاطعة أو شخص من التضرر بصورة ما بهذه العاصفة العنيفة".