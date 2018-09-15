عاجل

عاجل

العالم

عاجل

وسائل إعلام: محكمة مصرية تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

تقرأ الآن:

وسائل إعلام: محكمة مصرية تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

وسائل إعلام: محكمة مصرية تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك
حجم النص Aa Aa

قالت وسائل إعلام مصرية السبت إن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالقبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحبسهم على ذمة التحقيق الجاري في قضية "التلاعب بالبورصة". أمر المحمة في القاهرة صدر بحضور المتهمين خلال الجلسة.

وأفادت التقارير الإعلامية ان المحكمة أمرت كذلك بحبس بعض الشخصيات الفاعلة في مصر في إطار نفس القضية التي أجل الحكم فيها إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

المزيد عن