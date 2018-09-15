أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بنجاح القمر الصناعي (آيس سات-2) من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا السبت. القمر الصناعي الجديد سيستخدم أشعة ليزر عالية الدقة لرصد تقلص الجليد في المناطق القطبية.
ناسا تطلقا قمرا صناعيا لرصد تقلص الجليد بالليزر
ناسا تطلقا قمرا صناعيا لرصد تقلص الجليد بالليزر
وتجمع أشعة الليزر التي يطلق عليها اسم "أطلس" قياسات دقيقة يستخدمها العلماء في تحليل البيانات. ويستغرق دوران القمر الصناعي في مداره 91 يوما قبل ان يعيد الكرة ما يسمح للجهاز بإجراء قياسات في نفس الموقع أربع مرات سنويا حتى يتمكن العلماء من معرفة التغيرات بها عبر الفصول.
وستركز أشعة أطلس على أمرين هما التغيرات في الغطاء الجليدي للكرة الأرضية وسُمك الجليد في البحر. وستوفر قياسات الاشعة لارتفاع أسطح المحيطات واليابسة صورة ثلاثية الابعاد لسطح الارض.
وتتوقع ناسا ان يلقي المشروع الضوء علي حجم زيادة الغطاء الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي كل عام مما يحسن فهمنا لارتفاع مستوى سطح البحر وكيف يؤثر على المجتمعات حول العالم.
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