شاهد: اليابانيون يعيدون كتلة عملاقة لجسر إلى مكانها الأصلي بعد اعصار جيبي

قالت إدارة مطار كانساي الدولي في مدينة أوزاكا اليابانية إن خدمات النقل على سكك الحديد ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل، عندما يتم الانتهاء من اصلاح جسر سكك الحديد الذي لحقت به أضرار بسبب اعصار جيبي قبل أقل من أسبوعين. وكان الإعصار قد ضرب سفينة شحن وارتطمت بقوة بجسر سكك الحديد الذي يربط المطار باليابسة. وكانت عارضة داعمة لمسار سكة الحديد انزلقت بنحو 50 سنتمترا ولكنها لم تتضرر كثيرا، وقد أعادها العمال إلى مكانها الأصلي. ويقول المسؤولون ان إعادة فتح الجسر أمام حركة المرور سيستغرق وقتا أطول. ويتوقع أن يستأنف التشغيل الكامل لمحطات الركاب بحلول يوم الجمعة المقبل.
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