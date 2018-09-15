شاهد مناورات فوستوك 2018 التدريبية وجحيم حرب "استعراضية"

قذائف وصواريخ وسحابة كبيرة من الدخان ظللت السماء واشتباك عسكري شبه حقيقي قام به جنود مقاتلون بعتاد كامل ولباس مموه ومزودين بأسلحة عالية التقنية.
في مشهد أشبه بأفلام الحرب التي أخرجها كوبريك أو كوبولا عرض الجيش الروسي أحدث ما يملك من أنظمة هجوم ودفاع عسكرية ذكية وآليات وسفن حربية وطائرات هليكوبتر ومقاتلات نفاثة وراجمات مضادة للصواريخ، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب فلاديفوستوك في منطقة لا تبعد كثيرا عن كل من حدود الصين وكوريا الشمالية، ضمن اليوم الخامس من برنامج مناورات فوستوك 2018 التدريبية.
وقام أيضا مقاتلون مشاة بتمثيل مشهد اقتحام لاستعادة قطعة من الأرض في عرض عالي الأداء لاستراتيجيات المعركة الحديثة.