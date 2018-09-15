شاهد: سجال حاد بين وزيرين أوروبين حول ملف الهجرة

سجال حاد نشب بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، وذلك ضمن اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين يوم الجمعة.
وانتقد سالفيني فكرة اسلبورن عن حاجة أوروبا للمهاجرين الشباب بسبب شيخوخة سكانها مما أثار رد فعل غاضب من اسلبورن.
وقال سالفيني : " في لوكسمبورغ فقط توجد حاجة للهجرة... نحن في إيطاليا نحتاج أن نساعد الشباب على إنجاب الأطفال وليس الحصول على عبيد جدد كي يأخذوا مكانهم".
وقاطعه اسلبورن بقوله : "جاء عشرات الآلاف من الإيطاليين إلى لوكسمبورغ كمهاجرين من أجل العمل كي يكون هناك مال لأطفالك ". وختم بعبارة : " تباً لك ما هذا الهراء".
وقال سالفيني في تغريدة على تويتر : " يقارن أجدادنا المهاجرين بالمهاجرين غير الشرعيين... ويريد المزيد من المهاجرين ويصرخ تباً ! " وأضاف أيضاً :" في لوكسمبورغ ملجأ ضريبي غير مؤهل لإعطاء دروس لإيطاليا".
للمزيد على يورونيوز:
هل ينشر المهاجرون مرض السُلّ في إيطاليا؟ حقائق تفنّد مزاعم وزير الداخلية الإيطالي
دراسة: الاتحاد الأوروبي "مهووس" بخفض أعداد المهاجرين مهما كانت "العواقب الإنسانية"