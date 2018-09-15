شاهد : الإعصار الضخم "مانكوت" يضرب شمال الفلبين

وصل إعصار مانكوت الهائل إلى اليابسة في شمال الفلبين السبت، مصحوباً برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة كما سبب انقطاع الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق.

ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى بعد أن ضرب الإعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت.