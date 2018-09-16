قال مستشار لرئيس الفلبين الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا لاقوا حتفهم في البلاد نتيجة الدمار الذي خلفه الإعصار مانكوت وإن أغلب القتلى سقطوا في انهيارات أرضية بالمناطق الجبلية.
مقتل 25 شخصا جراء الإعصار الذي اجتاح الفلبين
مقتل 25 شخصا جراء الإعصار الذي اجتاح الفلبين
وتسببت الانهيارات الأرضية في سقوط 20 قتيلا في منطقة كورديليرا بجزيرة لوزون وأربعة قتلى في إقليم نويفا فيزكايا المجاور. وقال فرنسيس تولينتينو إن شخصا آخر توفي نتيجة سقوط شجرة في إقليم إيلوكوس سور.
ويتجه الإعصار القوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين.
ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.
وقالت وكالة الطوارئ الوطنية في الفلبين إن عاملي إنقاذ قتلا أثناء محاولاتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية بينما قالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.
ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.
وقال مرصد هونغ كونغ "وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (0200 بتوقيت غرينتش)".
وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.
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