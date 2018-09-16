صورة اليوم، أرادها فريق يورونيوز من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، حيث كسر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه عن التسجيل في مباراته الرابعة مع يوفنتوس. كريستانو رونالدو سجل هدفين كاملين ليقود حامل اللقب للفوز بهدفين لهدف على ساسولو.
صورة اليوم من إيطاليا
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صورة اليوم من إيطاليا
اللعب المتحصل على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات وصل إلى شباك ساسولو في الدقيقة الـ 50 عندما تابع كرة ارتدت إليه أمام المرمى الخالي. وأضاف المهاجم البرتغالي هدفا ثانيا في الدقيقة 65 بعدمت اقتنص الكرة من هجمة مرتدة وسدد الكرة نحو الزاوية البعيدة للمرمى بقدمه اليسرى.
وبعدها أهدر رونالدو فرصتين لإكمال الثلاثية بينما قلص خوما بابكر الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 90 لكنه لم ينقذ ساسولو من أول هزيمة له هذا الموسم. وتورط كوستا في مشادة مع لاعب وسط ساسولو فيدريكو دي فرانشيسكو.
يوفنتوس، الطامح لتحقيق لقبه الثامن على التوالي في الدوري رفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي.