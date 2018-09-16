الرئيس الفلسطيني يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في القدس المحتلة. وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتبه في رام الله قائلا، إنه "هناك قضية المسجد الأقصى حيث إن إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن يكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف".

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وعملت إسرائيل في عام 1994، بعد مقتل 29 فلسطينيا برصاص أحد المستوطنين داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي يضم مغارة يقال إن فيها قبور عدد من الأنبياء، على تقسيمه بين المسلمين واليهود.