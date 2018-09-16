ألقت شرطة تكساس القبض السبت على أحد العاملين في حرس الحدود الأمريكي يشتبه في أنه قتل أربع نساء خلال الأسبوعين المنصرمين وخطف خامسة.
شرطة تكساس تقبض على أحد العاملين في حرس الحدود لقتله أربع نساء
شرطة تكساس تقبض على أحد العاملين في حرس الحدود لقتله أربع نساء
وقالت تقارير إعلامية محلية إنه تم العثور على خوان ديفيد أورتيز البالغ من العمر 35 عاما، والذي يعمل في حرس الحدود منذ عقد من الزمان، مختبئا في ساحة انتظار لاريدو بعدما هربت امرأة تزعم أنه كان قد اختطفها وأبلغت هيئة إنفاذ القانون.
وقال مارتن كويلار رئيس الشرطة في مقاطعة ويب في بيان "شعرنا أن جهودنا أسفرت عن جمع أدلة قوية ضد هذا القاتل. مجتمعنا آمن من هذا القاتل".
وفي وقت لاحق قال إسيدرو ألانيز ممثل الادعاء في مقاطعة ويب في تغريدة أنه تم توجيه أربع تهم بالقتل والاعتداء والاحتجاز بشكل غير قانوني لأورتيز.
ولم يتضح ما إذا كان أورتيز قام بتوكيل محام أو ما إذا كانت كفالة قد حددت له.
ولم يتم الكشف على الفور عن أسماء الأربع ضحايا. وتشير تقارير إعلامية محلية في لاريدو الواقعة على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب سان أنطونيو إلى أن الأربع نساء كن من العاهرات.
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