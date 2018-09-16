في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهر الحرفيون اليابانيون مهاراتهم التقليدية في تشكيل السكاكين عبر صهرها أمام المارة.
شاهد: كيف يتم تصنيع السكاكين اليابانية من الفولاذ الأحمر؟
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شاهد: كيف يتم تصنيع السكاكين اليابانية من الفولاذ الأحمر؟
ونظم صاحب متجر لبيع الأسلحة البيضاء في واشنطن الجمعة تظاهرة جمع خلالها أشهر الحدَادين اليابانيين في محافظة فوكوي الواقعة وسط اليابان. وأبدى أكثر من 100 شخص اهتمامه بالحدث، خصوصا حين بدأ الحدادون بصهر الفولاذ الأحمر ثم تشكيله بمطرقة ضخمة قبل تبريده.
وتجدر الإشارة إلى أن واردات الولايات المتحدة من السكاكين اليابانية تنمو بشكل ملحوظ.
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