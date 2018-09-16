بهدف التعريف بقدرات وإبداعات المرأة المغربية في مختلف المجالات، تم تدشين متحف مراكش وافتتح أبوابه رسميًا للزائرين الراغبين في اكتشاف معارضه الثقافية المتنوعة.
شاهد: تدشين متحف مراكش لتكريم المرأة المغربية
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شاهد: تدشين متحف مراكش لتكريم المرأة المغربية
يحتل المعلم الثقافي مساحة 220 متر مربع في قلب مدينة مراكش القديمة. والحدث الثقافي مكرس لتأريخ ثقافة المرأة المغربية ودورها في بناء البلاد وفي الفنون والثقافة والعلوم والحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويتكون المتحف من جزئين. الأول يتعلق بتاريخ المرأة المغربية على مر العصور، والثاني يركز على جميع المواضيع الرئيسية المتعلقة بالمرأة في بيئة أكثر حداثة.
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