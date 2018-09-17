الإعصار "مانكوت" يصل برَّ الصين بعد أن تسبب بدمار في الفلبين

بعد أن ضرب السبت شمال الفلبين متسببا بمقتل نحو 60 شخصا، وصل الإعصار الهائج "مانكوت" الأحد إلى برّ الصين، حيث يكمل طريقه داخل الأراضي الصينية باتجاه الغرب مجبرا مئات الآلاف من السكان على الهروب من منازلهم. والإعصار مانكوت الذي تتجاوز سرعة رياحه حاليا 200 كيلومترا في الساعة، هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة هذا العام بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في الأعاصير.

في مدينة غوانزو شرق الصين تم الإبلاغ عن وفاة شخصين، وقالت وسائل إعلام حكومية إن نحو 2.45 مليون شخص نزحوا عن منازلهم. وأعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية مساء الأحد أنها قد نشرت 24 ألف رجل شرطة في المناطق المعرضة للخطر في غوانزو وهاينان قوانغشي وقويتشو ويوننان.

ومانكوت أقوى من أعلى سرعة مستمرة للرياح التي بلغت 150 كيلومترا في الساعة لإعصار فلورنس لدى اجتياحه لولاية نورث كارولاينا الأمريكية يوم الجمعة.

مانكوت في هونغ كونغ

ووصلت عين الإعصار مانكوت إلى مسافة مئة كيلومتر جنوبي هونغ كونغ لكن المستعمرة البريطانية السابقة ما زالت تعاني من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

ورفعت هونغ كونغ التحذير من الإعصار لأعلى مستوياته مع اقتلاع رياح عاتية للأشجار وتحطيمها للنوافذ في المباني السكنية والشركات التي تسببت هبات الرياح القوية أيضا في تأرجح بعضها.

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ووصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر مما غمر طرقا بالمياه التي دخلت أيضا إلى الأحياء السكنية ومركز للتسوق في شرق البلاد.

وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي بسبب إلغاء الكثير من الرحلات.

كما سحب موج البحر امرأة في تايوان.

وفي الفلبين أشارت بيانات ضحايا الإعصار من أكثر من مصدر بعد ظهر يوم الأحد إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى لأكثر من 50 قتيلا أغلبهم لقي حتفه في انهيارات أرضية في مناطق جبلية أو بالقرب منها.

وقال فرنسيس تولينتينو مستشار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ومنسق عمليات الاستجابة للطوارئ إن أحدث عدد للقتلى هو 33 إضافة إلى 56 في عداد المفقودين.

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لكن قائد الجيش في جزيرة لوزون قال لرويترز إن 19 شخصا آخرين لقوا حتفهم في انهيارات أرضية في أحد مناطق إقليم بنجيت.

وقال تولينتينو إن هؤلاء القتلى جزء من مجموعة أكبر تضم 43 شخصا يرجح أنهم عمال تعدين مضيفا أن هناك مخاوف من أن يكون من بقوا على قيد الحياة محاصرين تحت الأنقاض في منجم منهار.

وفي مكاو تم إيقاف أنشطة أندية القمار منذ مساء يوم السبت واستعدت قوات الجيش لعمليات الإنقاذ فيما غمرت المياه بعض الشوارع.

مانكوت ملك العواصف

قال مسؤولو الأرصاد إن الإعصار أو "ملك العواصف" كما تصفه وسائل الإعلام الصينية وصل إلى اليابسة في بلدة هايان في الخامسة مساء.

وأغلقت الموانئ والمنصات النفطية والمنشآت الصناعية في المنطقة. وخفضت السلطات التيار الكهربائي في بعض المناطق كإجراء وقائي.

وسيتحرك الإعصار مانكوت صوب الشمال الغربي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح إلى منطقة قوانغشي ذاتية الحكم يوم الاثنين قبل أن يضعف ليصبح منخفضا مداريا ويصل إلى يوننان في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.