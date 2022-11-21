شاهد: شاب قطري يوزع شارة فلسطين على مشجعي كأس العالم 2022

لاقى مقطع فيديو لشاب قطري يوزع شارة فلسطين على جماهير كأس العالم، من الأجانب والعرب، في شوارع الدوحة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تداول عدد من المغردين صورا ومقاطع فيديو متنوعة من أجواء الاحتفالات في دولة قطر، البلد المستضيف لفعاليات كأس العالم 2022، حيث كانت فلسطين "الغائبة الحاضرة" فيها.

ونشر الصحفي عماد أبو شاويش مقطع فيديو لمواطنين قطريين يتوشحون بالعلم الفلسطيني في درب لوسيل بوليفار بالعاصمة، الدوحة.

كما تداول نشطاء مقطع فيديو آخر لصانع محتوى سعودي، يدعى عبد العزيز التميمي والمعروف بلقب "باور كمستكا"، يرفض بيع أعلام فلسطين ويوزعها بالمجان على جماهير المونديال.

وقال اليوتيوبر السعودي، الذي قدم من الرياض قبل عشرين يوما من حقل افتتاح كأس العالم، إنه يرغب في نشر العلم الفلسطيني في كل أرجاء البلاد "بخلي قطر كلها فلسطينط.

يذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنشأت صالتين مجهزتين بشاشات عملاقة وكراسي في مدينتي غزة ورام الله حتى يتمكن سكانها من حضور فعاليات افتتاح المونديال الذي أقيم في استاد البيت في الدوحة يوم أمس، الأحد.