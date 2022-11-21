شاهد: فيديو يظهر محتجين يختبئون من رصاص الأمن في مناطق كردية

أظهرت مشاهد مصورة التقطها متظاهرون ونشرت في 21 نوفمبر / تشرين الثاني ما يزعم أنهم محتجون إيرانيون يختبئون، بينما تطلق قوات الأمن الرصاص في أحد شوارع مدينة جوانرود ذات الأغلبية الكردية، في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

واتّهمت مجموعات حقوقية قوات الأمن الإيرانية الإثنين باستخدام الرصاص الحي وأسلحة مختلفة، لقمع المحتجين في المناطق التي يقطنها الأكراد في غرب إيران.

وشهدت المحافظات التي يقطنها الأكراد في غرب وشمال غرب إيران احتجاجات واسعة، منذ اندلع الحراك الشعبي في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، بينما كانت محتجزة لدى "شرطة الأخلاق" في طهران.

ووصفت السلطات في إيران معظم الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب"، حرض عليها الغرب بينما أكد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي بأن الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة "ارتبطوا بأفراد مناهضين للثورة" وستتم معاقبتهم "وفق القانون".

بدورها، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران تسجيلات مصوّرة، قالت إنها تظهر قوات الأمن وهي تطلق الرصاص الحي باتّجاه المتظاهرين في بيرانشهر.

وفي ظل الحملة الأمنية، نفّذت إيران ضربات صاروخية واستخدمت المسيّرات ليل الأحد الإثنين في العراق المجاور، ضد مجموعات كردية معارضة تتهمها بإثارة الاحتجاجات. وتأتي الضربات الإيرانية الأخيرة بعد يوم على تنفيذ تركيا غارات جوية، ضد مجموعات كردية في كردستان العراق وشمال سوريا.