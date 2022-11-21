ملك الأردن يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي في عمان

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان. واستـُقبل السوداني رسميا في مطار ماركا العسكري. وحضر اللقاء ولي العهد الأردني الامير حسين بن عبد الله الثاني.

وتناولت "المباحثات، التي عُقدت في قصر بسمان الزاهر، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال لمشروعات المشتركة بينهما"، حسبما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وجاء في البيان أيضا أن الملك شدد "على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين، والثلاثي مع مصر، باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة". كما تطرق الجانبان إلى القضايا والأزمات الإقليمية، والقضية الفلسطينية، "إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي."

أما رئيس الوزراء العراقي فقد أكد على "حرص العراق على إدامة العلاقات المتميزة مع الأردن، مشددا على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها"، حسب البيان الصحفي. وحضر المباحثات عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وعن الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار علي الدليمي.