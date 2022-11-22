خفر السواحل اليوناني ينقذ مركبا يقل حوالي 500 مهاجر

أطلق خفر السواحل اليوناني الثلاثاء عملية لإنقاذ مركب صيد يعتقد أنه يقل مئات المهاجرين جنوب غرب كريت.

وأفادت ناطقة باسم خفر السواحل فرانس برس "جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، مضيفة أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ، وأضافت "يمكنهم رؤية المركب الذي جنح. هناك عدد كبير من الأشخاص على متنه".

وأعلن خفر السواحل تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين. وأضاف أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين تساعد فرق الإغاثة.

ويفيد مسؤولون يونانيون بأنه بسبب الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني ووكالة "فرونتيكس" لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر أيجه، يستخدم مهربو المهاجرين يشكل متزايد الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب كريت.