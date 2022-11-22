الحرس الثوري الإيراني استهدف مقار للمعارضة في كردستان العراق

ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف يوم الثلاثاء من يقول إنهم "إرهابيون" في إقليم كردستان العراق بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

وقالت الوكالة: "في عملية اليوم استهدفنا قاعدة جماعة إرهابية إنفصالية قرب كركوك، تعرف باسم حزب الحرية الكردستاني بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية".

وقال مسؤول عسكري كردي عراقي ومسؤول محلي في الشرطة لوكالة فرانس برس، إن ضربات بطائرات مسيرة استهدفت حزب الحرية الإيراني الكردستاني في محيط ألتون كوبري بالقرب من كردستان العراق.

بدوره، قال المتحدث باسم هذا الفصيل خليل نادري لوكالة فرانس برس: "اتخذنا احتياطاتنا وأفرغنا المباني ولم تقع إصابات". وتتهم طهران الجماعات الكردية الإيرانية باللجوء إلى كردستان العراق لتأجيج الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.