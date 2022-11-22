شاهد: الملك تشارلز يستضيف رئيس جنوب أفريقيا في أول استقبال رسمي منذ توليه العرش

استضاف الملك تشارلز أول زيارة رسمية لرئيس دولة منذ توليه العرش البريطاني يوم الثلاثاء، إذ استقبل في قصر بكنغهام الرئيس الجنوب أفريقي سيريل راموباسا الذي أشاد بالعلاقات القوية بين البلدين.

وأقام تشارلز (74 عاما) حفل استقبال رسمي فخما مع سعي بريطانيا لتعزيز علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين في أفريقيا.

وفي كلمة أمام البرلمان، أشاد راموباسا بالعلاقات القوية بين البلدين التي قامت في أعقاب فترة صعبة من الاستعمار والفصل العنصري.

وقال في وقت لاحق إنه ناقش على الغداء في بكنغهام "مبادرات يمكن للكومنولث إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك".

ودعا رامابوزا الدول الغنية إلى مساعدة البلدان الفقيرة لمواجهة تغير المناخ.

وتأمل بريطانيا أن تعزز الزيارة، التي كانت مقررة منذ قبل وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر/ أيلول، روابط التجارة والاستثمار بين البلدين وأن تظهر أهمية العلاقات مع دول الكومنولث الخاضعة الآن لقيادة تشارلز.

وكان من المقرر أن يزور راموباسا وستمنستر أبي لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وتفقد النصب التذكاري للرئيس الجنوب أفريقي الراحل نلسون مانديلا.

وقال راموفاسا إن بريطانيا وقفت مع جنوب أفريقيا لتحرير مانديلا وإنهاء الفصل العنصري، وإنه الآن يدعو بريطانيا لدعم مناشدات الدول المنخفضة الدخل لإصلاح النظام المؤسسي العالمي وتحقيق العدالة المناخية.