بالتزامن مع مونديال قطر 2022.. إليك أبرز الشائعات المتداولة على منصات التواصل

مع تسارع الأحداث المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر، ظهرت العديد من الأخبار الكاذبة والإشاعات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي ما يلي أبرزها:

ـ مورغان فريمان ونُطق الأذان

تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو يدعي تأدية الممثل العالمي، مورغان فريمان، للأذان في لقاء جمعه بالداعية المعروف ذاكر نايك أثناء تواجدهما في الدوحة على هامش كأس العالم في قطر.

إلا أن هذا الفيديو يعود إلى عام 2016 ضمن سلسلة وثائقية للممثل الأمريكي بعنوان "قصة الله" على قناة "ناشيونال جيوغرافيك". وفي هذه الحلقة كان فريمان يحاول أداء الأذان الذي وصفه بأنه "من أجمل الأصوات في العالم".

وقد تناولت هذه السلسلة ستة أفلام وثائقية يكتشف من خلالها فريمان العقائد الدينية حول العالم، السماوية منها والبشرية، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالله. وعرض للمرة الأولى في 3 أبريل 2016.

ـ وصول طائرة إسرائيلية إلى قطر

انتشرت صورة ادعى مدونون أنها لطائرة إسرائيلية تحمل العلمين الإسرائيلي والقطري تنقل مشجعين لحضور مباريات كأس العالم.

والحقيقة أن هذه الصورة تعود إلى هبوط أول رحلة جوية تجارية مباشرة لطائرة إسرائيلية من مطار بن غوريون في تل أبيب متجهة إلى البحرين في سبتمبر 2021.

ويظهر جليا أن اللون في الصورة الحقيقية تخص العلم البحريني، لأن العلم القطري يتألف من اللونين الأبيض والعنابي.

وتأتي الرحلة الجوية التجارية بين البلدين بعد توقيع معاهدة تطبيع العلاقات بواشنطن في 15 سبتمبر 2020، بمباركة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن يسير على خطاها السودان والمغرب.

ـ قائد المنتخب القطري وشارة فلسطين

تداول بعض النشطاء في العالم العربي صورة لأحد الأشخاص يرتدي قميص المنتخب القطري وفي ذراعه شارة بالعلم الفلسطيني، معتقدين أن صاحب الصورة هو قائد المنتخب حسن الهيدوس.

والحقيقة، أن اللاعب حسن الهيدوس لم يظهر وهو يرتدي شارة علم فلسطين طوال فترة مباراة منتخبي قطر والإكوادور، يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري.

ـ علم الصحراء الغربية في ملاعب المونديال

نشرت عدد من الصفحات والحسابات على موقع فيسبوك، صورة ادعت أنها لمشجع يحمل علم الصحراء الغربية في ملاعب مونديال قطر 2022.

وتعتبر هذه الصور مضللة لأنها تنتمي إلى المؤثر وصانع المحتوى الفلسطيني، المقيم في الأردن، وسام قطب الذي نشر الصورة عبر حسابه الخاص على موقع إنستغرام في ديسمبر الماضي.

وقد يكون السبب في تداول هذه الصورة في الفترة الحالية على وجه الخصوص مرتبطا باختيار المؤثر قطب سفيرا لبطولة كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أن: "مونديال قطر سيكون حلماً لصانعي المحتوى مهما اختلفت لغاتهم".

ـ فسخ فيفا تعاقدها مع شركة الكحول الراعية للمونديال

انتشر خبر فسخ الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا" تعاقده مع شركة الكحول الراعية لمونديال 2022 "بدوايزر" وأن دولة قطر تتحمل الشرط، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة لأن الفيفا لم يعلن هذا الخبر بشكل رسمي بأي شكل من الأشكال. كما لم تنشر شركة بدوايزر للكحول أي بيان متعلق بهذا الأمر.

وكما جاء في بيان الاتحاد الدولي لكة القدم أنه سيتم منع بيع المشروبات الكحولية في الملاعب، مع إمكانية بيعه في مهرجان المشجعين والأماكن المرخصة.

ـ أغنية ميريام فارس في المونديال

حازت أغنية الفنانة ميريام فارس، بمشاركة مالوما ونيكي ميناج،تحت عنوان "توكو تاكا" على مشاهدات كثيرة تخطت 18 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط. إلا أنها كانت محل جدل واسع على منصات التواصل.

فبغض النظر عن الانتقادات التي وجهت للفنانة اللبنانية بسبب رقصها وملابسها قال مدونون إن هذه الأغنية هي الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر، منتقدين الأخيرة على هذا الاختيار.

إلا أن هذا غير صحيح، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن هذه إحدى الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم في قطر 2022، ونشرها على صفحته الرسمية. وهو ما يعني أن اللجنة القطرية المنظمة للمونديال لا علاقة بإنتاج هذا العمل الفني.