مونديال 2022: تونس تفرض تعادلاً سلبياً ثميناً على الدنمارك

فرض منتخب تونس تعادلاً سلبياً ثميناً على نظيره الدنماركي الثلاثاء في مستهل مشواره في مونديال قطر لكرة القدم على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وتلتقي لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها فرنسا حاملة اللقب وأستراليا. ويأمل المنتخب التونسي في التأهل للمرة الأولى بتاريخه إلى الأدوار الإقصائية.

وباتت تونس في مونديال الأرجنتين 1978 أول دولة إفريقية وعربية تفوز بإحدى المباريات في نهائيات كأس العالم بإسقاطها المكسيك 3-1 في روساريو، قبل أن تحقق فوزها الثاني في مونديال روسيا 2018 على حساب بنما 2-1.

مشجعو ومشجعات "نسور قرطاج" حضروا بكثافة إلى الاستاد لمؤازة منتخبهم Darko Bandic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

والتقى المنتخبان التونسي والدنماركي مرّة واحدة خلال مباراة ودية تحضيراً لمونديال كوريا الجنوبية واليابان، حيث كانت الغلبة للدنمارك 2-1 في أيار/مايو 2002.

وتشارك الدنمارك للمرة السادسة في النهائيات، لكنها المرة الثانية فقط التي تحجز مقعدها إلى المونديال مرتين على التوالي (2018 و2022) بعد موندياليي 1998 و2002.

دفع كاسبر هيولماند مدرب منتخب "دي رود هفيد" بأفضل عناصره من بينهم كريستيان إريكسن العائد إلى الملاعب بعد أزمة قلبية كاد تودي بحياته والحارس كاسبر شمايكل (نيس)، فيما أبقى جلال القادري مدرب "نسور قرطاج" نجم الفريق المهاجم وهبي الخزري على مقاعد البدلاء وزج بثنائي الدوري الفرنسي منتصر الطالبي (لوريان) وعلي العابدي (كاين).

المنتخب الدنماركي أنزل أفضل عناصره إلى الملعب، ومن بينهم كريستيان إريكسن العائد إلى الملاعب بعد أزمة قلبية كادت تودي بحياته Petr David Josek/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

مدفوعة بمواكبة جماهيرية عريضة بدت تونس وكأنها تلعب على أرضها، فكانت البادئة بالخطورة على مرمى الدنمارك بتسديدة من خارج المنطقة من محمد دراغر اصطدمت بلاعب برشلونة الاسباني أندرياس كريستنسن وحولت طريقها بمحاذاة القائم كادت تخدع شمايكل (11).

ردت الدنمارك بتسديدة خجولة من أندرسن (22)، فيما أعتقدت تونس أنها افتتحت التسجيل بعد تمريرة من مدافع ساليرنيتانا الإيطالي ديلان برون تابعها عصام الجبالي ليخترق الأخير المنطقة ويسدد في الشباك إلا انه كان متسللاً (23).

لاعب المنتخب التونسي عصام الجبالي سدد هدفاً في مرمى الدنمارك، لكنه احتـُسب حالة تسلل Manu Fernandez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وفي لعبة جماعية رائعة من منتصف الملعب، وصلت الكرة إلى دراغر داخل المنطقة كان لها بيار-إميل هويبيرغ بالمرصاد (33).

وسدد عيسى العيدوني كرة قوية بعد دربكة في المنطقة علت العارضة (39)، قبل أن يتعملق شمايكل وينقذ انفرادية لمهاجم أودنسي الدنماركي الجبالي بإبعاده الكرة بيده (43). وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأوّل تلقت الدنمارك ضربة معنوية بإصابة لاعب الوسط توماس ديلايني ليحلّ ميكل دامسغارد بدلاً منه في تبديل اضطراري (45+1).

استهل "نسور قرطاج" الشوط الثاني ضاغطاً، وأهدر عيسى العيدوني فرصة، إذ فضل التمرير بدلاً من التسديد بعدما توغل إلى مشارف المنطقة أبعدها الدفاع الدنماركي (51)، قبل أن يسجل بعد 4 دقائق روبرت سكوف هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل على دامسغارد في بداية اللعبة.

في بداية الشوط الثاني أهدر لاعب المنتخب التونسي عيسى العيدوني فرصة في التسديد Darko Bandic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وأجرى المدرب هيولماند 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 65، فيما دفع نظيره التونسي بعد دقيقتين بمهاجم الاتفاق السعودي نعيم السليتي بدلاً من بن سليمان.

وتحصلت الدنمارك على فرصتين خطيرتين في غضون دقيقتين (69 و70)، الأولى أبعدها الحارس أيمن دحمان بعد تسديدة من كريستيان إريكسن، والثانية تكفل بها القائم الأيسر بعد رأسية أندرياس كورنيليوس.

لاعب المتتخب الدنماركي أندرياس كورنيليوس كاد أن يسدد هدفا عبر رأسية في مرمى التونسيين Darko Bandic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وأدخل القادري لاعب برمنغهام الإنكليزي حنبعل المجبري وطه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) لمنح مزيد من الحيوية للمنتخب بدلاً من المساكني والجبالي (80)، من دون أن تتبدل النتيجة.

في الدقيقة الثمانين أدخل مدرب تونس لاعب برمنغهام الإنكليزي حنبعل المجبري، لكن النتيجة لم تتغير Hassan Ammar/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وقال لاعب وسط المنتخب التونسي وأفضل لاعب في المباراة عيسى العيدوني في المؤتمر الصحافي: "أنا سعيد بمشاركتي في كأس العالم ولكن الأهم هي النتيجة الجيدة التي حققها المنتخب وبعد ذلك تأتي جائزة أفضل لاعب التي استلمتها وأنا سعيد بتسلم الجائزة. الأهم هي النتيجة والعرض الذي قدمه اللاعبون وأتمنى أن نواصل تألقنا أمام أستراليا في الجولة الثانية. دخلنا المباراة برغبة كبيرة للدفاع عن ألوان هذا القميص وإرادتنا كانت انتزاع النقاط وكنا نعرف أن ذلك صعب ضد الدنمارك التي تملك منتخبا قويا. لم نأت هنا من أجل التعادل بل لتحقيق نتيجة جيدة والفوز".

حارس المرمى التونسي يلتقط الكرة أمام المنتخب الدنماركي. 2022/11/22 ADRIAN DENNIS/AFP or licensors

أما لاعب وسط المنتخب التونسي حنبعل المجبري فقال: "الهدف الذي كان سيمنحنا النقاط الثلاث. نعلم أن الدنمارك من بين أقوى المنتخبات وقد تمكنت من الفوز على فرنسا مرتين (في دوري الأمم الأوروبية). قمنا بعمل جيد ودافعنا بشكل جيد وحصلنا على بعض الفرص ولكننا لم نتمكن من التسجيل. سوف نحلل هذه الأمسية المباراة أمام الدنمارك وآمل في أن نفوز في المباراة القادمة".

اللعب التونسي يوسف المساكني يتنازع أمام المنافس الدنماركي على الكرة. 2022/11/22 MIGUEL MEDINA/AFP or licensors

من جانبه فال مدافع المنتخب الدنماركي يواكيم مايهلي: "منتخب تونس صلب وقوي ويلعب جيداً من دون الكرة ونحن كنا نعلم أنه مع الجماهير الكبيرة التي واكبته سيبذل لاعبوه الأفضل، وبالفعل شاهدنا منتخباً يدافع بشكل جيد".

وحافظت الدنمارك على عاداتها بعدم الخسارة أمام منتخبات القارة السمراء (فوزان و3 تعادلات)، في المقابل ظل سجل تونس خالياً من الفوز أمام منتخبات أوروبية (4 تعادلات مقابل 7 هزائم).