شاهد: مقاتلون سوريون يشاركون في تدريبات عسكرية إلى جانب قوات النظام التركية

تظهر مشاهد مصورة عشرات المقاتلين من فرقة السلطان سليمان شاه المدعومة من تركيا، وهم يشاركون في تدريبات عسكرية في منطقة عفرين التي تسيطر عليها المعارضة، في وقت تعهد فيه الرئيس التركيرجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستشنّ "قريبًا" عملية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على شمال سوريا.

مقاتلون من فرقة السلطان سليمان شاه المدعومة من تركيا أ ف ب

ونفذت القوات الجوية التركية عملية مخلب السيف الأحد عبر شن سلسلة غارات، استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال العراق وفي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين، أن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري.

مقاتلون من فرقة السلطان سليمان شاه المدعومة من تركيا أ ف ب

وأطلقت تركيا عمليتها الجوية بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في العراق، والوحدات الكردية في سوريا بالوقوف خلف تفجير اسطنبول، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.