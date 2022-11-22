إردوغان يشير إلى أن العملية البرية في سوريا ستجري "قريبًا إن شاء الله"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن تركيا ستشنّ "قريبًا" عملية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على شمال سوريا.

وقال إردوغان في خطاب متلفز "حلّقنا فوق الإرهابيين لبضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا ومسيّراتنا ... إن شاء الله سنقتلعهم جميعًا قريبًا بالدبابات والمدفعية والجنود".

وتابع إردوغان "ردّينا على هذا الهجوم الشرس الذي أودى بحياة ستة أبرياء، بينهم أطفال، بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق وشمال سوريا"، وأضاف "نعرف من الذي يسلح ومن يشجع الإرهابيين".

نفذت القوات الجوية التركية عملية مخلب السيف الأحد عبر شن سلسلة غارات استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال العراق وفي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين أن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري.

أطلقت تركيا عمليتها الجوية بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقار له في العراق، والوحدات الكردية في سوريا بالوقوف خلف تفجير اسطنبول الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

منذ الإثنين، تحدّث الرئيس التركي عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا.