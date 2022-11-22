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العالم

الأمم المتحدة تندد بـ"تشديد" السلطات الإيرانية ردها على التظاهرات

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الأمم المتحدة تندد بـ"تشديد" السلطات الإيرانية ردها على التظاهرات

نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بـ"تشديد" طهران ردها على التظاهرات مطالبة السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي روتيني في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الاسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد".