مونديال 2022: احتفاء واسع بفوز المنتخب السعودي أمام الأرجنتين على منصات التواصل

أصبح فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بنتيجة 1-2 حديث وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى الرغم من تأخره في الأداء في الشوط الأول، استطاع تدارك الموقف ووضع هدفين نظيفين في شباك المنتخب الأرجنتيني.

وأحرز النجم العالمي ليونيل ميسي هدف بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، فيما حقق كل من صالح الشهري (الدقيقة 48) وسالم الدوسري (الدقيقة 53) هدفي الفوز.

احتفاء سعـودي وعـربي

وعلى منصات التواصل، تعالت الأصوات المهنئة بفوز المنتخب السعودي، وأعرب المشجعون في كل الدول العربية عن سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022.

ونشر عبد الرحمن الفريج صورة لفرحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز منتخب بلاده.

كما أظهر مقطع فيديو متادول أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يلوح بعلم السعودية بعد إعلان فوزها بالمباراة من ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وكتب الصحفي المغربي بوعلام غبشي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم "السعودية اليوم تعلنها أمام العالم"، معتبرا أن هذا الفوز سيفتح "شهية بقية المنتخبات العربية والإفريقية لتحقيق مزيد من الانتصارات".

كما تداول عدد كبير من المدونين صورة التقطتها عدسات المصورين من ملعب لوسيل لقبت بـ"صورة اليوم"، تعكس مدى خيبة المنتخب الأرجنتيني بسبب خسارة المباراة وفرحة نظيره السعودي.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يخسر فيها المنتخب الأرجنتيني في مباراة بكأس العالم، بعد تسجيله الهدف الافتتاحي في مونديال 1958 ضد المنتخب الألماني.

فيما تعتبر هذه المرة الأولى الذي يقوم فيها منتخب غير أوروبي بالفوز على الأرجنتين خلال مباريات كأس العالم، منذ مواجهته فريق الكاميرون في عام 1990، كما يعتبر المنتخب السعودي أول منتخب آسيوي يتفوق على الأرجنتين في تاريخ البطولة.