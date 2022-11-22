مونديال 2022: السعودية تفجر مفاجأة بفوز تاريخي على الأرجنتين 2-1

فجّرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين 2-1 الثلاثاء على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيتقين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وتضم المجموعة أيضا المكسيك وبولندا اللتين تلتقيان لاحقا.

وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاتها الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل أن تحقق نصرا مدويا اليوم. وهذا رابع فوز للسعودية في تاريخها ضمن مباريات كأس العالم، بعد المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0) في 1994، ومصر (2-1) في 2018.

ومنعت السعودية أيضا الارجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعد خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من تموز/يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية، البرازيل، صفر-2 في نصف نهائي كوبا أمريكا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

خمس دقائق تاريخية

بدأ المدرب الفرنسي هيرفيه رونار المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الودية الأخيرة أمام كرواتيا في الرياض الأربعاء الماضي، بقيادة القائد المخضرم سلمان الفرج والجناح سالم الدوسري.

ولم تمض دقيقتان حتى مرر الجناح أنخل دي ماريا كرة عرضية داخل المنطقة وصلت إلى ميسي غير المراقب ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة (2).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء إثر مخالفة على لياندرو باريديس من قبل سعود عبد الحميد داخل المنطقة فانبرى لها ميسي بنجاح (10).

بات ميسي أول لاعب أرجنتيني يسجل في أربع نسخ من كأس العالم (2006 و2014 و2018 و2022). والهدف هو السابع له في 20 مباراة خاضها (بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة) في النهائيات، فبات على بعد 3 أهداف من رقم مواطنه غابريال باتيستوتا القياسي في النهائيات.

وسجل ميسي هدفا آخر إثر انفراده بالحارس السعودي لكنه كان متسللا (22).

وظن المنتخب الأرجنتيني أنه عزز تقدمه عندما كسر مهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس مصيدة التسلل وغمز الكرة من فوق العويس داخل الشباك لكن الهدف ألغي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد "في أيه آر" (27).

وتكرر السيناريو ذاته مع مارتينيس الذي راوغ العويس بحركة فنية رائعة لكنه كان متسللا (30).

وأصيب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي المخضرم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وحل عوضاً عنه نواف العابد. وكان الفرج تعرض لإصابة طفيفة قبلها بدقائق لكنه عولج وأكمل المباراة.

الشوط الثاني بوجه مغاير

ودخل المنتخب السعودي الشوط الثاني بوجه مغاير تماما حيث تخلى عن حذره وضغط على مرمى الأرجنتيني بلا هوادة وكان الطرف الأفضل حتى نهاية المباراة.

نجح صالح الشهري في إدراك التعادل للسعودية عندما تلقى كرة أمامية من فراس البريكان فتوغل داخل المنطقة وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل كريستيان روميرو في الزاوية البعيدة لمرمى إيميليانو مارتينيس (48).

والهدف كان الأول الذي يدخل مرمى الأرجنتين وتحديدا منذ هدف الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية (1-1) في 29 آذار/مارس الماضي، لعبت بعدها خمس مباريات فازت بها جميعها.

ولم يكد المنتخب الأرجنتيني يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى سجل الدوسري هدفا ولا أروع عندما قام بحركة فنية رائعة تخطى فيها مدافعا أرجنتينا ثم آخر قبل أن يطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية لا توصف في المدرجات.

وأنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته من مسافة قريبة إلى ركنية (63).

وأشرك مدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي خوليان الفاريس لتفعيل الجبهة الهجومية. وسدد ميسي كرة رأسية ضعيفة بين يدي العويس (84).

وتواجه المنتخبان خمس مرات، فتعادلا مرتين وفازت الأرجنتين مرتين والسعودية مرة واحدة.