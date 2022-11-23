خفر السواحل اليوناني ينقذ مئات المهاجرين على مركب صيد جرفتها المياه قبالة تكريت

رسا قارب يقل مئات المهاجرين في ميناء بجزيرة كريت اليونانية، على ما أعلن خفر السواحل اليوناني يوم الثلاثاء، بعد تلقي نداء استغاثة والقارب في البحر ليلًا.

قالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني لوكالة فرانس برس إن هؤلاء الأشخاص "تم سحبهم إلى الميناء ولم ينزلوا بعد".

يوجد 430 شخصًا على متن هذا القارب الذي تمكن قارب صيد من جره إلى الميناء في جنوب غرب الجزيرة، وفقًا لقناة "اي ار تي" العامة.

وأفادت ناطقة باسم خفر السواحل فرانس برس "جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، مضيفة أن الرياح العاتية عقدت عملية الإنقاذ.

ولم ترد أية معلومات عن جنسية هؤلاء الأشخاص.

أظهرت صور بثتها القناة التلفزيونية رجالًا، بشكل خاص، على ظهر قارب متهالك وصدئ.

أعلن خفر السواحل تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين. وأضاف أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين ساعدت فرق الإغاثة.

ويفيد مسؤولون يونانيون، أن بسبب الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني ووكالة "فرونتكس" لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر أيجه، يستخدم مهربو المهاجرين يشكل متزايد الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب كريت.

وتمثل اليونان، مع إسبانيا وإيطاليا، إحدى نقاط دخول الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعبر أغلب اللاجئين إلى اليونان من تركيا المجاورة، مع أن المواقع الإخبارية اليونانية أشارت إلى أن من أُنقذوا يوم الثلاثاء أبحروا من ليبيا.